О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 14 сентября – узнайте в программе.

Обратите внимание Женщина-трансгендер впервые победила на конкурсе красоты в США

Скандал в бразильской федерации футбола

Главу федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло обвинили в сексуальных домогательствах. Секретарша чиновника заявила, что мужчина спрашивал у нее, мастурбировала ли она. К тому же он якобы пытался заставить ее съесть собачье печенье, называя при этом неприличными словами.

Дискриминация по возрасту при поиске работы

Людей в возрасте от 40 лет на 40% реже берут на работу в сфере обслуживания. При этом отдают предпочтение молодежи. Впрочем, молодым работникам значительно труднее получить должность в IT-сфере. 70% тех, кому удалось попасть в эту отрасль, сообщили о возрастной дискриминации в коллективе.

Протесты в поддержку талибов

Афганские женщины выступили в поддержку боевиков группировки "Талибан". Протестующие в Кабуле вышли с плакатами, вроде "Мы против общих классов" или "Женщины, которые не носят хиджаб, вредят нам". Митинг состоялся под наблюдением талибов на бронетранспортерах и с оружием в руках.

К теме "В поддержку талибов" в Кабуле женщины в никабах устроили демонстрацию

Собаки будут "вынюхивать" коронавирус

В Соединенных Штатах к поиску коронавируса привлекли собак. Аэропорт в Майами официально стал первым аэродромом в мире, где за помощью обратились к животным. Овчарки Кобра и Ван Бретта будут работать на контрольно-пропускном пункте безопасности сотрудников, где будут нюхать маски каждого работника, чтобы обнаружить вирус через пот и дыхание.

Копы в США будут собирать информацию у гражданских о соцсетях

Полицейским в Лос-Анджелесе поручили собирать информацию о Twitter, Facebook и Instagram от гражданских лиц, которых они остановили. Речь идет о том, что правоохранитель теперь имеет полное право получить любые данные человека. Всю информацию он будет вносить в специальную карточку.

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