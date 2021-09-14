Про інші події, які відбулись у світі станом на 14 вересня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Жінка-трансгендер вперше перемогла на конкурсі краси у США

Скандал у бразильській федерації футболу

Голову федерації футболу Бразилії Рожеріо Кабокло звинуватили в сексуальних домаганнях. Секретарка посадовця заявила, що чоловік питав у неї, чи вона мастурбувала. До того ж він нібито намагався змусити її з'їсти собаче печиво, називаючи при цьому непристойними словами.

Дискримінація за віком під час пошуку роботи

Людей віком від 40 років на 40% рідше беруть на роботу у сфері обслуговування. Натомість віддають перевагу молоді. Втім молодим працівникам значно важче отримати посаду в IT-сфері. 70% тих, кому вдалося потрапити в цю галузь, повідомили про вікову дискримінацію в колективі.

Протести на підтримку талібів

Афганські жінки виступили на підтримку бойовиків угруповання "Талібан". Протестувальниці в Кабулі вийшли з плакатами, на кшталт "Ми проти спільних класів" чи "Жінки, які не носять хіджаб, шкодять нам". Мітинг відбувся під наглядом талібів на бронетранспортерах та зі зброєю в руках.

До теми "На підтримку талібів": у Кабулі жінки в нікабах влаштували демонстрацію

Собаки "винюхуватимуть" коронавірус

У Сполучених Штатах до пошуку коронавірусу залучили собак. Аеропорт у Маямі офіційно став першим летовищем у світі, де за допомогою звернулися до тварин. Вівчарки Кобра та Ван Бретта працюватимуть на контрольно-пропускному пункті безпеки співробітників, де нюхатимуть маски кожного працівника, щоб виявити вірус через піт і дихання.

Копи в США збиратимуть інформацію у цивільних про соцмережі

Поліцейським у Лос-Анджелесі доручили збирати інформацію про Twitter, Facebook та Instagram від цивільних осіб, яких вони зупинили. Мовиться про те, що правоохоронець тепер має повне право отримати будь-які дані людини. Всю інформацію він вноситиме в спеціальну картку.