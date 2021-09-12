На нібито знак підтримки талібів вони зібралися в університеті Кабула, обіцяючи прихильність жорсткій політиці. Жінок супроводжували озброєні бойовики.

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Жінки йшли організованими рядами з гаслами "Талібану"

Афганські жінки, які, за інформацією видання, були студентками, слухали серію виступів в Кабульському університеті освіти Шахіда Раббані. Деякі з них критикували жінок, які протестували в Афганістані, інші – захищали талібів, що відповідні мітинги забороняли.

Учасниці демонстрації нібито попросили й отримали дозвіл на її проведення. Деякі з жінок заявили, що "ті, хто не носить хіджаб, шкодять усім". Після виступів у залі засідань жінки, оточені бойовиками талібів, пройшлися організованими рядами.

Демонстрація різко контрастувала зі сценами в Кабулі та в інших містах, коли "Талібан" розганяв низку протестів проти свого правління.

Довідка. 8 вересня жінки у Кабулі вийшли на протест через режим ісламістського угруповання "Талібан". Активісток жорстоко розігнали палками.

"Талібан" збільшує заборони для жінок

Ахмадулла Васик, заступник голови комісії "Талібану" з культури заявив, що жінкам в Афганістані заборонять займатися будь-яким видом спортом, який "оголює їх тіло".

Також на пресконференції таліби заявили, що афганським жінкам потрібно буде носити паранджу, водночас вони зможуть навчатися й працювати.

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