Ле Дріан дорікнув талібам у невиконанні обіцянок. Мовиться про вільну евакуацію іноземців та афганців з Афганістану.
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Також, за словами очільника МЗС Франції, представники "Талібану" не дотрималися обіцянки у створенні інклюзивного уряду. Він наголосив, що Франція не визнаватиме створений талібами уряд доки не побачить дій "Талібану".
Франція відмовляється визнавати цей уряд або мати будь-які відносини з ним. Ми хочемо дій з боку "Талібану", і їм знадобиться деякий економічний перепочинок від міжнародних відносин,
– сказав Ле Дріан.
Евакуація французів з Афганістану
Франція евакуювала з Афганістану 3000 осіб і домовилася про подальшу евакуацію. За словами Ле Дріана, в Афганістані все ще залишаються кілька французьких громадян і кілька сотень афганців, пов'язаних з Францією.
Які ще обіцянки не виконали таліби
Раніше таліби не дотримали обіцянок щодо жінок, які повинні бути в уряді Афганістану. Там заявили, що в цьому нема потреби та назвали це проституцією.
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Також таліби почали погрожувати розправою афганцям, які не встигли виїхати з країни.