Ле Дриан упрекнул талибов в невыполнении обещаний. Речь идет о свободной эвакуации иностранцев и афганцев из Афганистана.

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Также, по словам главы МИД Франции, представители "Талибана" не сдержали обещания в создании инклюзивного правительства. Он подчеркнул, что Франция не будет признавать созданное талибами правительство пока не увидит действий "Талибана".

Франция отказывается признавать это правительство или иметь какие-либо отношения с ним. Мы хотим действий со стороны "Талибана", и им понадобится некоторая экономическая передышка от международных отношений,

– сказал Ле Дриан.

Эвакуация французов из Афганистана

Франция эвакуировала из Афганистана 3000 человек и договорилась о дальнейшей эвакуации. По словам Ле Дриана, в Афганистане все еще остаются несколько французских граждан и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.

Какие еще обещания не выполнили талибы

Ранее талибы не сдержали обещаний в отношении женщин, которые должны быть в правительстве Афганистана. Там заявили, что в этом нет необходимости и назвали это проституцией.

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Также талибы начали угрожать расправой афганцам, которые не успели уехать из страны.