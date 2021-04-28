В центре Санкт-Петербурга появилось большое граффити с оппозиционером Алексеем Навальным. Возле рисунка была надпись "Герой нашего времени". Через 4 часа граффити закрасили

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на среду, 28 апреля – далее.

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Путин передал в Эрмитаж уникальные экспонаты

Президент России Владимир Путин посетил Эрмитаж и передал на хранение в коллекцию уникальные экспонаты, созданные по заказу императора Александра II в неовизантийском стиле.

Володин хочет вернуть долги

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал Европу компенсировать России расходы, которые она понесла в результате пандемии коронавируса. По его словам, COVID-19 пришел на российскую территорию из европейских стран.

В Беларуси задержали мужчину за бело-красную коробку

Белоруса задержали за бело-красную коробку от телевизора LG на балконе. На мужчину оформили протокол по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 28 апреля 2021 года: смотрите видео