Вести Кремля: Алексей Навальный – герой нашего времени
В центре Санкт-Петербурга появилось большое граффити с оппозиционером Алексеем Навальным. Возле рисунка была надпись "Герой нашего времени". Через 4 часа граффити закрасили
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на среду, 28 апреля – далее.
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Путин передал в Эрмитаж уникальные экспонаты
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В Беларуси задержали мужчину за бело-красную коробку
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 28 апреля 2021 года: смотрите видео
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