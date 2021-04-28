Россия создала список "недружественных стран", куда вошли Соединенные Штаты Америки. По словам экс-министра финансов Александра Данилюка, там оказалась и Украина.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на среду, 28 апреля – в программе.

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Тимошенко оконфузилась в прямом эфире

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о состоянии украинской медицины. Она сказала, что в Гребенковском районе закрывают больницу с койкоместами и персоналом, ведь ей не дают финансирования. В то же время врач этого медицинского учреждения отметила, что сейчас больница не закрыта.

Тищенко прощают все выходки

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко магическим образом умудряется "выйти сухим из воды" после всех своих выходок. На него даже не подействовал разговор с президентом. По словам Евгении Кравчук, выгонять политика из партии никто не будет.

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Туфли из кожи крокодила для Радуцкого

Радуцкий пришел в студию одного из телеканалов в туфлях из кожи крокодила. Их стоимость – 4 тысячи евро, это больше 24 средних зарплат врача в Украине.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 28 апреля 2021: смотрите видео