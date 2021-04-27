В "Слуге народа" еще не собирали политический совет для рассмотрения скандала, в который вляпался народный депутат Николай Тищенко. Он устроил вечеринку в период строгого карантина в Киеве.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук не думает, что эта ситуация тянет на исключение из политсилы. Об этом она сообщила во время общения с журналистами в кулуарах Рады.

Читайте также "Есть выговоры разного уровня": для Тищенко придумают еще одно наказание за вечеринку

Возможно, руководитель фракции (Давид Арахамия – 24 канал) что-то знает. Он предлагал купить дроны. Но в целом я не думаю, что эта ситуация тянет на исключение из фракции,

– сказала нардеп.

В то же время "слуга народа" огорчена тем, что ей, как народной депутату, которая регистрирует законопроекты, вторую неделю приходится комментировать действия коллеги.

"Очень жаль, что это нивелирует работу всех других народных депутатов, которые не попадают в такие ситуации", – подчеркнула она.

Тищенко стоит наказать

Евгения Кравчук согласилась с тем, что за нарушение карантинных ограничений Тищенко должен заплатить штраф. По ее словам, нет проблемы в том, чтобы виновных наказали.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" также не против, чтобы Тищенко съездил на фронт. И добавила, что в мае сама планирует посетить украинских военных.

Обратите внимание! Штраф за вечеринку народного депутата Николая Тищенко в разгар карантина будет платить администрация ресторана и отеля. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что наказан должен быть именно нардеп.

Карантинная вечеринка Тищенко: главное

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены во время локдауна, который действует в Киеве.

Действо происходило в ресторане киевской гостиницы Fairmont. Среди приглашенных – известные политики и чиновники.

Следователи Нацполиции открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице и проверяют информацию.

Сначала в Тищенко отказались комментировать вечеринку. Однако впоследствии нардеп начал оправдываться, заявив, что самого факта нарушения карантина не было.

Вечеринка Тищенко во время карантина: смотрите видео