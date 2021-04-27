У "Слузі народу" ще не збирали політичну раду для розгляду скандалу, в який вляпався народний депутат Микола Тищенко. Він влаштував вечірку у період суворого карантину в Києві.

Заступниця глави фракції Євгенія Кравчук не думає, що ця ситуація тягне на виключення з політсили. Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами у кулуарах Ради.

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Можливо, керівник фракції (Давид Арахамія – 24 канал) щось знає. Він же пропонував купити дрони. Але в цілому я не думаю, що ця ситуація тягне на виключення з фракції,

– сказала нардеп.

Водночас "слуга народу" засмучена тим, що їй, як народній депутатці, яка реєструє законопроєкти, другий тиждень доводиться коментувати дії колеги.

"Дуже шкода, що це нівелює роботу всіх інших народних депутатів, які не потрапляють у такі ситуації", – підкреслила вона.

Тищенка варто покарати

Євгенія Кравчук погодилася з тим, що за порушення карантинних обмежень Тищенко повинен заплатити штраф. За її словами, немає проблеми у тому, щоб винних покарали.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" також не проти, щоб Тищенко з'їздив на фронт. І додала, що у травні сама планує відвідати українських військових.