Штраф за вечірку народного депутата Миколи Тищенка в розпал карантину буде платити адміністрація ресторану і готелю. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що покараним має бути саме нардеп.

Про це він сказав 26 квітня під час брифінгу у Верховній Раді. І додав, позицію заступника голови фракції щодо цієї ситуації повинна заслухати ще партія.

До теми Карантинна вечірка Тищенка: який штраф готель заплатить за порушення

Тищенко має добровільно сплатити штраф, – Арахамія

Арахамія повідомив, Вища рада партії має заслухати позицію Тищенка. Водночас фракція вже висловила думку щодо покарання за порушення карантину.

З точки зору фракції. Позиція наша така, що він має добровільно сплатити це в бюджет,

– наголосив політик.

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що Тищенко підставив власників закладу, в якому відбулося святкування. Відтак повинен сплатити штраф замість них.

"Я не знаю юридично, як це правильно Але він має виплатити ці гроші. І повинен зробити, як мінімум, в тих же межах сум допомогу у вигляді закупівлі необхідних дронів для армії. А якщо в нього буде трішки більше совісті, то він це купить на набагато більші гроші, бо йому декларація дозволяє", – заявив Арахамія.

Він також зазначив, що наразі немає достатньої кількості голосів для виключення Тищенка зі "Слуги народу".

Карантинна вечірка дружини нардепа Тищенка: що відомо​

Заступник очільника фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, попри локдаун, організував вечірку в одному з київських готелів з нагоди дня народження дружини.

За даними журналістів-розслідувачів "Схем", карантинне гуляння відбулося у п'ятизірковому готелі Fairmont. Святкування тривало понад 5 годин, а гості перебували без захисних масок.

Згодом нардеп спробував виправдатися. За його словами, в цьому немає самого факту порушення карантину. Адже закон дозволяє святкування будь-чого в готельних номерах.

Ситуацію прокоментувала і його дружина Алла Барановська. Вона заявила, що вечірка була лише для найближчих. Крім того, більшість гостей вже перехворіли на коронавірус.

Тищенко влаштував вечірку на день народження дружини, попри карантин: