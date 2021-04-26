Штраф за вечеринку народного депутата Николая Тищенко в разгар карантина будет платить администрация ресторана и отеля. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что наказанным должен быть именно нардеп.

Об этом он сказал 26 апреля во время брифинга в Верховной Раде. И добавил, позицию заместителя главы фракции по этой ситуации должна заслушать еще партия.

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Тищенко должен добровольно уплатить штраф, – Арахамия

Арахамия сообщил, Высший совет партии должен заслушать позицию Тищенко. В то же время фракция уже высказала мнение относительно наказания за нарушение карантина.

С точки зрения фракции. Позиция наша такова, что он должен добровольно уплатить это в бюджет,

– подчеркнул политик.

Глава фракции "Слуга народа" считает, что Тищенко подставил владельцев заведения, в котором состоялось празднование. Поэтому должен уплатить штраф вместо них.

"Я не знаю юридически, как это правильно, но он должен выплатить эти деньги. И должен сделать, как минимум, в тех же пределах сумм помощь в виде закупки необходимых дронов для армии. А если у него будет чуточку больше совести, то он это купит на гораздо большие деньги, потому что ему декларация позволяет", – заявил Арахамия.

Он также отметил, что пока нет достаточного количества голосов для исключения Тищенко из "Слуги народа".

Карантинная вечеринка жены нардепа Тищенко: что известно​

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, несмотря на локдаун, организовал вечеринку в одном из киевских отелей по случаю дня рождения жены.

По данным журналистов-расследователей "Схем", карантинное гуляние состоялось в пятизвездочном отеле Fairmont. Празднование длилось более 5 часов, а гости находились без защитных масок.

Впоследствии нардеп попытался оправдаться. По его словам, в этом нет самого факта нарушения карантина. Ведь закон разрешает празднование чего-либо в гостиничных номерах.

Ситуацию прокомментировала и его жена Алла Барановская. Она заявила, что вечеринка была лишь для самых близких. Кроме того, большинство гостей уже переболели коронавирусом.

Тищенко устроил вечеринку на день рождения жены, несмотря на карантин: