О других событиях, произошедших в России по состоянию на 13 сентября – смотрите в программе.

Интересно Путин увлекся шаманскими ритуалами, – журналист заявил о "секрете" соглашения с Лукашенко

В России открыли памятники Дзержинскому

В оккупированном Россией Симферополе и Краснодаре открыли памятники советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому. В обоих случаях это была инициатива ФСБ, которая отметила, что он "поднимал страну из бедности".

Депутат Госдумы Милонов нахамил избирателям

Российский депутат Госдумы Виталий Милонов снова баллотируется в парламент. Во время встречи с избирателями он нахамил людям, которые обвинили его в коррупции. Парня он обозвал геем и усомнился в православности его матери.

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Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 13 сентября: видео