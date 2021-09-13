Про інші події, які відбулися в Росії станом на 13 вересня – дивіться у програмі.

Цікаво Путін захопився шаманськими ритуалами, – журналіст про "секрет" успішної угоди з Лукашенком

У Росії відкрили пам'ятники Дзержинському

В окупованому Росією Сімферополі та Краснодарі відкрили пам'ятники радянському політичному діячу Феліксу Дзержинському. В обох випадках це була ініціатива ФСБ, яка наголосила, що він "піднімав країну з бідності".

Депутат Держдуми Мілонов нахамив виборцям

Російський депутат Держдуми Віталій Мілонов знову балотується в парламент. Під час зустрічі з виборцями він нахамив людям, які звинуватили його в корупції. Хлопця він обізвав геєм і засумнівався в православності його матері.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 вересня: відео