О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 3 августа – читайте дальше.

К теме Вести Кремля: Лукашенко может и сам получить олимпийские медали

Закон Парето по-российски

В России состояние 24 состоятельных людей превысило сбережения всего населения страны. Это стало большой победой российского народа, у которого такое распределение богатств вызывает безоговорочное одобрение.

Жириновский и вакцины

Владимиру Жириновскому пришлось рекламировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Он настолько "не боится" препарата, что уже привился 5 раз. Впрочем, похоже, это еще не предел.

Более выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Выпуск программы "Вести Кремля" за 3 августа 2021: смотрите видео