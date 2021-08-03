Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 3 серпня – читайте далі.

До теми Вєсті Кремля: Лукашенко може й сам здобути олімпійські медалі

Закон Парето по-російськи

У Росії статки 24 заможних людей перевищили заощадження усього населення країни. Це стало великою перемогою російського народу, у якого такий розподіл багатств викликає беззастережне схвалення.

Жириновський і вакцини

Володимиру Жириновському довелося рекламувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Він настільки "не боїться" препарату, що вже щепився 5 разів. Втім, схоже, це ще не межа.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 серпня 2021 року: дивіться відео