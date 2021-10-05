Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на 5 октября – узнайте в программе.
Интересно Вести Кремля: В России по-своему отреагировали на Pandora Papers
Терешкова более чем полвека является депутатом
Первой женщиной-космонавтом в мире стала россиянка Валентина Терешкова. Она неразлучна с властью и является депутатом в течение 55 лет. Терешкова поддерживает оккупацию Крыма и выступает за пожизненное президентство Владимира Путина.
Убивать COVID-19 на расстоянии
В России зарегистрировали аппарат, которым хотят дистанционно бороться с коронавирусной болезнью. Рассказывают, что устройство "ТОР" не имеет аналогов в мире.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 5 октября: смотрите видео