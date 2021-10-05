Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 5 жовтня – дізнайтесь у програмі.
Цікаво Вєсті Кремля: У Росії по-своєму відреагували на Pandora Papers
Терешкова понад пів століття є депутаткою
Першою космонавткою світу стала росіянка Валентина Терешкова. Вона нерозлучна з владою і є депутаткою впродовж 55 років. Терешкова підтримує окупацію Криму та виступає за довічне президенство Володимира Путіна.
Вбиватимуть COVID-19 на відстані
У Росії зареєстрували апарат, яким хочуть дистанційно боротися з коронавірусною хворобою. Розповідають, що пристрій "ТОР" не має аналогів у світі.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 5 жовтня: дивіться відео