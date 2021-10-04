Які ще курйозні події сталися в Росії та Білорусі станом на 4 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: У Росії ЛГБТ та чайлдфрі можуть визнати екстремістськими рухами

Нагорода для друга Путіна

Володимир Путін нагородив свого друга дитинства Сергія Ролдугіна орденом за заслуги перед батьківщиною. Однак насправді музикант міг отримати відзнаку за "контрабас".

Неонацисти, на яких заслужили

"Доблесний" російський Слідчий комітет завдав удару в серце неонацистського руху. У місті Міас монумент, присвячений Другій світовій війні, привернув увагу безхатька, який намагався там висушити свій одяг. Після цього його звинуватили у реабілітації неонацизму.

Інтерв'ю з вампіром

Журналіст CNN записав інтерв'ю з "вампіром" Олександром Лукашенком. Під час розмови самопроголошений президент усіма силами намагався переконати в тому, що жорстоке поводження правоохоронців з білорусами є лише вигадками.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 жовтня: дивіться відео