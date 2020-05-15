Вести Кремля: Что скрывает Путин. Почему не надо завидовать москвичам
В выпуске программы "Вести Кремля" за 15 мая – Путин гордо уверяет, что национальная идея РФ – патриотизм. Все это для того, чтобы никто не догадался, что на самом деле россияне больше всего любят воровать чужое. Как вот чудо-препарат от COVID-19 у японцев. Раскрыт очередной масштабный заговор в "запоребрике", он может вынести Собянина на вершину мира. Короче говоря, москвичам не позавидуешь.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Почему мыши – любимые животные Кабаева.
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