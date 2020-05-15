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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті Кремля: Що приховує Путін. Чому не треба заздрити москвичам

Вєсті Кремля -

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 травня – Путін гордо запевняє, що національна ідея РФ – патріотизм. Все це для того, аби ніхто не здогадався, що наспровді росіяни найбільше люблять красти чуже. Як от диво-препарат від COVID-19 в японців. Розкрита чергова масштабна змова в "запорєбріку", вона може винести Сергія Собяніна на вершину світу. Коротше кажучи, москвичам не позаздри.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Чому миші – улюблені тварини Кабаєва.

 

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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