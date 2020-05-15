Вєсті Кремля: Що приховує Путін. Чому не треба заздрити москвичам

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 травня – Путін гордо запевняє, що національна ідея РФ – патріотизм. Все це для того, аби ніхто не здогадався, що наспровді росіяни найбільше люблять красти чуже. Як от диво-препарат від COVID-19 в японців. Розкрита чергова масштабна змова в "запорєбріку", вона може винести Сергія Собяніна на вершину світу. Коротше кажучи, москвичам не позаздри.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Чому миші – улюблені тварини Кабаєва.