Вєсті Кремля: Що приховує Путін. Чому не треба заздрити москвичам
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 травня – Путін гордо запевняє, що національна ідея РФ – патріотизм. Все це для того, аби ніхто не здогадався, що наспровді росіяни найбільше люблять красти чуже. Як от диво-препарат від COVID-19 в японців. Розкрита чергова масштабна змова в "запорєбріку", вона може винести Сергія Собяніна на вершину світу. Коротше кажучи, москвичам не позаздри.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Чому миші – улюблені тварини Кабаєва.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 14:28 ФОПам і малозабезпеченим сім'ям почали платити допомогу на дітей, оформити її можна онлайн
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Вимагали 300 тисяч гривень: у Харкові на хабарі спіймали ректора університету та його заступникасьогодні , 17:08
-
Здалося, ніби він мене з'їсть, – Вітренко про реакцію Путіна на газові перемовини в "Нормандії"сьогодні , 14:26
-
У Львові та області послаблюють карантин: що відкриваєтьсясьогодні , 14:56
Пропозиції партнерів
Коментарі
-
"Дніпроавіа" залишилася з Коломойським: суд відмовився повернути державі авіакомпанію20:22
-
Італія виходить з карантину: мафіозі на волі та криза20:18
-
Пошук справедливості: у МЗС зустрілись з родичами загиблих у авіатрощі літака МАУ в Ірані20:06
-
блог"Північний потік-2" розбиває сподівання Росії, або Удар нижче пояса