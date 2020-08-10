В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 августа 2020 – председатель белорусского ЦИК Лидия Ерошина объявила, что на выборах президента победил Александр Лукашенко. Нарисовала его эти 80% она – баба Лида. Пока под боком у Владимира Путина разгорается белорусское восстание – Чечня остается островком безопасности и стабильности для диктатора. Все это благодаря крепкой руке клана Кадырова.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: "Роскосмос" будет расписывать ракеты хохломой.