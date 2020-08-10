У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 серпня 2020 – голова білоруського ЦВК Лідія Єрошина оголосила, що на виборах президента переміг Олександр Лукашенко. Намалювала його ці 80% вона – баба Ліда. Доки під боком у Владіміра Путіна розпалюється білоруське повстання – Чечня лишається острівцем безпеки і стабільності для диктатора. Все це завдяки міцній руці клану Кадирова.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: "Роскосмос" розписуавтиме ракети хохломою.