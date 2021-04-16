Команда осужденного оппозиционера Алексея Навального опубликовала новое расследование. В нем рассказали о роскошной государственной даче Владимира Путина в Валдае. В доме есть грязевая комната и криокамера.

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Предыдущий выпуск Вести Кремля: В России могут посадить сторонника Навального за клип Rammstein

Патриарх Кирилл вакцинировался

Настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл ранее заявлял, что верующие не могут заразиться коронавирусом через Святые Дары. Однако стало известно, что сам патриарх вакцинировался от COVID-19 российской вакциной.

Производство самолетов

Пассажирский самолет Ил-96-400 не пойдет в серийное производство. Причиной такого решения стало то, что от авиакомпаний нет заказов. Также из-за пандемии COVID-19 дальнемагистральные самолеты по всему миру просто стоят.

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