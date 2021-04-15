Вести Кремля: В России могут посадить сторонника Навального за клип Rammstein
Экс-координатора штаба оппозиционера Алексея Навального могут арестовать. Ему грозит 3 года колонии строгого режима за репост клипа Rammstein.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
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