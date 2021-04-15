Экс-координатора штаба оппозиционера Алексея Навального могут арестовать. Ему грозит 3 года колонии строгого режима за репост клипа Rammstein.

О других курьезных событиях в России за 15 апреля 2021 года – читайте далее.

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Чечня просит деньги у России

Чечня вошла в рейтинг 5 регионов России, на которые страна-агрессор выделяет 30% своих дотаций. В то же время власти попросили еще денег, якобы на финансирование футбольного клуба города Грозного "Ахмата".

Бублики за победу

В России провели детские соревнования по боевому самбо. Наградой для победителей стали бублики и старые газеты. К слову, этим видом спорта ранее занимался и президент России Владимир Путин.

Читайте больше На турнире по самбо в России детей наградили сушками вместо медалей: фото

Кодекс этики для российских политиков

Глава администрации города Серова в России Василий Сизиков разработал новый кодекс этики для чиновников. В нем предусмотрели строгий дресс-код, а также установили запрет на критику руководства.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 15 апреля 2021: смотрите видео