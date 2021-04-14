Алексей Навальный заявил, что судится с колонией из-за того, что ему не дают Коран. В то же время интерес российского оппозиционера к исламу возмутил чеченского главу Рамзана Кадырова.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 14 апреля 2021: смотрите видео