Вести Кремля: Кадырова возмутило то, что Навальный читал Коран
Алексей Навальный заявил, что судится с колонией из-за того, что ему не дают Коран. В то же время интерес российского оппозиционера к исламу возмутил чеченского главу Рамзана Кадырова.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
О других курьезных событиях в России по состоянию на среду, 14 апреля – читайте далее.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 14 апреля 2021: смотрите видео
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