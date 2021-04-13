Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что уже 2,5 года в России нет аварий ракетной техники. Он сказал, что провожая к лифту, обязательно нужно давать легкий пендель.

О других курьезных событиях в России по состоянию на вторник, 13 апреля – читайте дальше.

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Недостатки российского робота "Уран-9"

В Сирии во время применения российского многофункционального робота "Уран-9" обнаружили недостатки. В частности нестабильно работает 30-миллиметровая автоматическая пушка, невовремя срабатывает цель спуска, а тепловизионный канал оптико-прицельной станции отказывает.

Священник призвал допустить врача к Навальному

Московский священник Алексей Уминский на телеканале "Спас" призвал российские власти допустить к оппозиционеру Алексею Навальному врача. После этого издание "Правмир" отказалось от сотрудничества с каналом и захотело публичных извинений.

Россия остановила авиасообщение с Турцией

Россия временно остановила авиапоездки в Турцию и Танзанию. Официально это якобы сделали из-за пандемии коронавируса. В то же время эксперты утверждают, что такое решение связано с помощью Турции для Украины.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 13 апреля 2021: смотрите видео