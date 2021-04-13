Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що вже 2,5 роки у Росії немає аварій ракетної техніки. Він сказав, що проводжаючи до ліфта, обов'язково потрібно давати легкий пендель.

Про інші курйозні події в Росії станом на вівторок, 13 квітня – читайте далі.

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Недоліки російського робота "Уран-9"

В Сирії під час застосування російського багатофункціонального робота "Уран-9" виявили недоліки. Зокрема нестабільно працює 30-міліметрова автоматична пушка, невчасно спрацьовує ціль спуску, а тепловізійний канал оптико-прицільній станції відмовляє.

Священник закликав допустити лікаря до Навального

Московський священник Олексій Умінський на телеканалі "Спас" закликав російську владу допустити до опозиціонера Олексія Навального лікаря. Після цього видання "Правмір" відмовилося від співпраці з каналом і захотіло публічних вибачень.

Росія зупинила авіасполучення в Туреччину

Росія тимчасово зупинила авіапоїздки в Туреччину та Танзанію. Офіційно це нібито зробили через пандемію коронавірусу. Водночас експерти стверджують, що таке рішення пов'язане з допомогою Туреччини для України.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 квітня 2021: дивіться відео