Олексій Навальний заявив, що судиться з колонією через те, що йому не дають Коран. Водночас інтерес російського опозиціонера до ісламу обурив чеченського главу Рамзана Кадирова.

Про інші курйозні події в Росії станом на середу, 14 квітня – читайте далі.

До теми Вєсті Кремля: В Росії понад 2 роки немає аварій ракетної техніки

Координаційний центр для Путіна

У Росії створили урядовий координаційний центр, яким залишився задоволений навіть Володимир Путін. Проте від центру насправді цінності небагато.

Депутат привітав росіян в костюмі NASA

У Санкт-Петербурзі депутат відсвяткував день космонавтики із нашивкою NASA на костюмі. Згодом допис із привітанням він видалив.

Патріарх Кирило закликав до причастя під час пандемії

Патріах Російської православної церкви Кирило заявив, що причастя у розпал пандемії коронавірусу є корисним. Однак із доказів – лише його слова, зокрема про те, що він так сам робить.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 14 квітня 2021: дивіться відео