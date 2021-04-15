Екскоординатора штабу опозиціонера Олексія Навального можуть заарештувати. Йому загрожує 3 роки колонії суворого режиму через репост кліпу Rammstein.

Про інші курйозні події в Росії за 15 квітня 2021 року – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Кадирова обурило те, що Навальний читав Коран

Чечня просить гроші у Росії

Чечня увійшла у рейтинг 5 регіонів Росії, на які країна-агресор виділяє 30% своїх дотацій. Водночас влада попросила ще грошей, начебто на фінансування футбольного клубу міста Грозного "Ахмата".

Бублики за перемогу

У Росії провели дитячі змагання з бойового самбо. Нагородою для переможців стали бублики та старі газети. До слова, цим видом спорту раніше займався і президент Росії Володимир Путін.

Читайте більше На турнірі з самбо в Росії дітей нагородили сушками замість медалей: фото

Кодекс етики для російських політиків

Глава адміністрації міста Сєрова в Росії Василь Сизиков розробив новий кодекс етики для чиновників. У ньому передбачили суворий дрес-код, а також встановили заборону на критику роботи керівництва.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 15 квітня 2021: дивіться відео