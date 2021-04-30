Российский политик Виталий Милонов заявил, что Россия положительно повлияла на французского актера Жерара Депардье. Он якобы сумел "исцелиться" от гомосексуализма благодаря клюкве.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на пятницу, 30 апреля, – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Соратники Навального назвали зарплаты пропагандистов России

Михалков вакцинировался

Режиссер Никита Михалком вакцинировался от коронавируса. Это удивило многих, так как он был сторонником теории опасности от вакцинации. Свое решение он объяснил тем, что "теряет бдительность".

Российские ученые выезжают

Количество российских ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают заграницу, с 2012 года увеличилось сразу в 5 раз. Сейчас количество достигло 70 тысяч человек.

Некоторые ролики на PornHub хотят заблокировать

Роскомнадзор хочет заблокировать 6 роликов с PornHub. Речь идет о тех, в которых есть оскорбления представителя власти, нарушение права на свободу вероисповедания и пропаганда наркотиков. Эти записи сейчас проверяет прокуратура.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 30 апреля 2021: смотрите видео