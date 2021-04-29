Пока Алексей Навальный находится в колонии, его соратники узнали, сколько денег зарабатывают главные критики оппозиционера с Russia Today. Одна из главных пропагандисток России Маргарита Симоньян получает более 1 миллиона рублей в месяц.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на четверг, 29 апреля – в программе.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 апреля 2021: смотрите видео