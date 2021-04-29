Поки Олексій Навальний перебуває у колонії, його соратники дізнались, скільки грошей заробляють головні критики опозиціонера з Russia Today. Одна з головних пропагандисток Росії Маргарита Симоньян отримує понад 1 мільйон рублів у місяць.

Про інші курйозні події, які відбулись в Росії станом на четвер, 29 квітня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Олексій Навальний – герой нашого часу

Роскосмос будує космічний корабель для тварин

Роскосмос розробляє космічний корабель для тварин. Проте конкретні чи навіть приблизні терміни щодо його запуску росіяни не назвали. Водночас вони не пояснили, яких саме тварин планують відправляти у космос.

Екссолістку "Тату" зацікавила "Єдина Росія"

Колишня солістка гурту "Тату" Юлія Волкова візьме участь в праймеріз "Єдиної Росії" на виборах до Держдуми. Такі дії можуть бути навіть політичною технологією, пов'язаною з використанням однакових прізвищ.

У Китаї знайшли російського Бібера

Владислава Іванова, який виступає під псевдонімом Лелуш, назвали російським Джастіном Бібером. Він бере участь в музичному шоу в Китаї, через що отримав популярність.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 29 квітня 2021: дивіться відео