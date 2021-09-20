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К теме "Четко, резко и всем понятно": в Раде призвали не признавать выборы в Госдуму России

Рогозин выбрал метан

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хочет использовать более прорывные технологии. В частности, вместо кислорода и керосина он выбрал метан. Его будут использовать, как отметили, для "сверхтяжелой" ракета.

"Освободительный поход" России

Министерство иностранных дел России заявило, что Советский Союз совершил "освободительный поход" на территории Польши. Так назвали на самом деле нападение Красной армии на Польшу 17 сентября 1939 года, во время Второй мировой войны.

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