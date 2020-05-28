Вести Кремля: Доктор Мясников. Коронавирусная Царь-Пушка
В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 мая – врач Мясников в коронавирус не верит, а утверждает, что каждый умрет тогда, когда написано на его судьбе. Более того, он уверен, что может даже убивать и его не остановит тюрьма. Все просто – Мясников хочет мяса. В России придумали, как бороться с COVID-19. Вместо выплат медикам, им позволяют стрелять из пушки "по коронавирусу".
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Невидимый газ для китайцев.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 14:09 Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев: в первой тройке Ахметов, Пинчук и Порошенко
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
Понимаешь, что прямо сейчас добивают друзей: уцелевший на Житомирщине рассказал, как убежал21:41
-
"Зеленый" свет для преступников в погонах21:30
-
Пример классического черно-белого минимализма в интерьере из Канады – фото21:29
-
блогМассовое убийство на Житомирщине: какую версию должно проверить следствие