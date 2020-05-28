Вести Кремля: Доктор Мясников. Коронавирусная Царь-Пушка

В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 мая – врач Мясников в коронавирус не верит, а утверждает, что каждый умрет тогда, когда написано на его судьбе. Более того, он уверен, что может даже убивать и его не остановит тюрьма. Все просто – Мясников хочет мяса. В России придумали, как бороться с COVID-19. Вместо выплат медикам, им позволяют стрелять из пушки "по коронавирусу".

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Невидимый газ для китайцев.