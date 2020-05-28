Вєсті Кремля: Доктор М'ясніков. Коронавірусна Царь-Пушка

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 травня – лікар М'ясніков у коронавірус не вірить, а стверджує, що кожен помре тоді, коли призначено його долі. Ба більше, він впевнений, що може навіть вбивати і його не зупинить тюрма. Все просто – М'ясніков хоче м'яса. У Росії придумали, як боротись з COVID-19. Замість виплат медикам, їм дозволяють стріляти з гармати "по коронавірусу".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Невидимий газ для китайців.