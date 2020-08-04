В выпуске программы "Вести Кремля" за 4 августа – в начале 1990-х российский рубль получил оскорбительный синоним – деревянный. Но совсем скоро статус дерева в российском обществе может значительно повыситься. А как не доверять тому, кто тебя охраняет? Поклонская обожает сильных мужчин, поэтому личная жизнь пока у нее не очень. Недавно снова разошлась с мужем и пригласила многих мужчины в Крым.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Данные российских паспортов слили в Даркнет. Медведеву выдали дипломатические паспорта.