У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 серпня – на початку 1990-х російський рубль отримав образливий синонім – дерев'яний. Та зовсім скоро статус дерева в російському суспільстві може значно підвищитися. Бо як не довіряти тому, хто тебе охороняє? Поклонська обожнює сильних мужчин, тому особисте життя поки в неї не дуже. Недавно знову розійшлась з чоловіком і запросила багато чоловіків до Криму.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Дані російських паспортів злили у Даркнет. Медведєву видали дипломатичні паспорти.