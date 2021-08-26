О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на четверг, 26 августа – узнавайте в программе.
К теме Имитация массовых выборов: боевики заставляют жителей Донбасса участвовать в выборах в Госдуму
"Лебединое озеро" из танков
Российские военные организовали балет "Лебединое озеро", однако использовали для этого белорусские танки. Это произошло во время учений на полигоне. Профессиональная балерина и белорусский танкист станцевали фрагмент из балета на крыше танка.
Рогозин пригласил Маска, Брэнсона и Безоса
Глава Роскосмоса пригласил в Россию миллиардеров: Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса. Он хочет, чтобы они были свидетелями запуска корабля "Союз" – он доставит на МКС группу для съемок российского кино.
Выпуск программы "Вести Кремля" за 26 августа: смотрите видео