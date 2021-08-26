Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на четвер, 26 серпня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Імітація масових виборів: бойовики примушують жителів Донбасу брати участь у виборах у Держдуму

"Лебедине озеро" з танків

Російські військові організували балет "Лебедине озеро", однак використали для цього білоруські танки. Це сталося під час навчань на полігоні. Професійна балерина і білоруський танкіст станцювали фрагмент з балету на даху танка.

Рогозін запросив Маска, Бренсона та Безоса

Глава Роскосмосу запросив у Росію мільярдерів: Ілона Маска, Річарда Бренсона і Джеффа Безоса. Він хоче, аби вони були свідками запуску корабля "Союз" – він доставить на МКС групу для зйомок російського кіно.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 серпня: дивіться відео