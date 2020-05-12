Вести Кремля: ГРУ в Чехии. Коронавирус у военных РФ
В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 мая – Путин решил побаловать чехов сладостями. Россия снова "вляпалась" в очередную историю с "невиновными" шпионами. СМИ пишут, что минимум 376 российских военных заразились COVID-19 на репетиции парада к 9 мая.
Также в выпуске "Вести Кремля" на канале 24:
Кнайсль на Russia Today.
Полет Сталина.
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