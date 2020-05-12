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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Вести Кремля: ГРУ в Чехии. Коронавирус у военных РФ

Вести Кремля - Читати новину українською

В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 мая – Путин решил побаловать чехов сладостями. Россия снова "вляпалась" в очередную историю с "невиновными" шпионами. СМИ пишут, что минимум 376 российских военных заразились COVID-19 на репетиции парада к 9 мая.

Также в выпуске "Вести Кремля" на канале 24:

Кнайсль на Russia Today.

Полет Сталина.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Чехия Новости России Курьезные новости Вести Кремля
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