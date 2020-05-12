Вести Кремля: ГРУ в Чехии. Коронавирус у военных РФ

В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 мая – Путин решил побаловать чехов сладостями. Россия снова "вляпалась" в очередную историю с "невиновными" шпионами. СМИ пишут, что минимум 376 российских военных заразились COVID-19 на репетиции парада к 9 мая.

Также в выпуске "Вести Кремля" на канале 24: Кнайсль на Russia Today. Полет Сталина.