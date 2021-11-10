О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 9 ноября – узнавайте в программе.

К теме За письмо президенту: 4 жительниц Туркменистана ежедневно вызывают на допросы спецслужбы

Дружественные к талибам

Российскому международному информационному агентству "Россия сегодня" рекомендовали не называть "Талибан" запрещенной террористической организацией. Вместо этого нужно писать о них как об организации, которая находится под санкциями ООН.

Русофобия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Казахстане дискриминируют россиян. Это потому, что в последнее время в Казахстане активизировали языковой вопрос.

Кстати "Я рос в СССР": в Казахстане таксист обматерил клиентку из-за просьбы общаться на казахском

Американский беженец

Один из сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, штурмовавшего Капитолий, будет просить политическое убежище в Беларуси. Прежде он бежал в Европу, а затем скрывался в Житомире.

Цензура в кино

В России хотят запретить показывать в фильмах людей с нетрадиционными сексуальными ориентациями. Речь даже о художественном кино с возрастными ограничениями.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно просмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 9 ноября: смотрите видео