О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 9 ноября – узнавайте в программе.
К теме За письмо президенту: 4 жительниц Туркменистана ежедневно вызывают на допросы спецслужбы
Дружественные к талибам
Российскому международному информационному агентству "Россия сегодня" рекомендовали не называть "Талибан" запрещенной террористической организацией. Вместо этого нужно писать о них как об организации, которая находится под санкциями ООН.
Русофобия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Казахстане дискриминируют россиян. Это потому, что в последнее время в Казахстане активизировали языковой вопрос.
Кстати "Я рос в СССР": в Казахстане таксист обматерил клиентку из-за просьбы общаться на казахском
Американский беженец
Один из сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, штурмовавшего Капитолий, будет просить политическое убежище в Беларуси. Прежде он бежал в Европу, а затем скрывался в Житомире.
Цензура в кино
В России хотят запретить показывать в фильмах людей с нетрадиционными сексуальными ориентациями. Речь даже о художественном кино с возрастными ограничениями.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 9 ноября: смотрите видео