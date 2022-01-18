Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 18 января – узнавайте в программе.

Обратите внимание Россия запретила въезд 7 британцам из-за санкций за Навального

Новый термин для Навального

Против Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. В деле по "мошенничеству в особо крупном размере" российскому оппозиционеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

Агреман Поклонской

После назначения послом России в Кабо-Верде коллаборантка Наталья Поклонская внезапно исчезла с радаров СМИ. Оказывается, экс-депутат Госдумы до сих пор не поехала работать из-за отсутствия агремана – предварительного согласия Кабо-Верде на ее назначение.

РПЦ против компьютеров

Русская православная церковь ознаменовалась очередными "инновациями". На этот раз РПЦ написали молитву "об одержимых компьютерной страстью".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 18 января: смотрите видео