Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 18 січня – дізнавайтесь у програмі.
Зверніть увагу Росія заборонила в'їзд 7 британцям через санкції за Навального
Новий термін для Навального
Проти Олексія Навального порушили нову кримінальну справу. У справі щодо "шахрайства в особливо великому розмірі" російському опозиціонеру може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Агреман Поклонської
Після призначенням послинею Росії у Кабо-Верде колаборантка Наталія Поклонська раптово зникла з радарів ЗМІ. Виявляється, ексдепутатка Держдуми досі не поїхала працювати через відсутність агреману – попередньої згоди Кабо-Верде на її призначення.
РПЦ проти комп'ютерів
Російська православна церква відзначилася черговими "інноваціями". Цього разу РПЦ написали молитву "про одержимих комп'ютерною пристрастю".
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 січня: дивіться відео