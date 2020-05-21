Вести Кремля: Юбилей у конкурента Путина. Россиян разозлил темнокожий князь Ростов
В выпуске программы "Вести Кремля" за 21 мая – министр обороны РФ Сергей Шойгу отпраздновал 65-летие и сказал, что его мечта вернуться в Сибирь, это и не удивительно, ведь Путин конкурентов не любит. Россиян разозлил сериал о Екатерине II "Великая", где русского князя Ростова сыграл чернокожий актер.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Соловьиный памёт.
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