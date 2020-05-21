Вєсті Кремля: Ювілей в конкурента Путіна. Росіян розізлив темношкірий князь Ростов

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 травня – міністр оброни РФ Сергій Шойгу відсвяткував 65-річчя і сказав, що його мрія повернутись в Сибір, це й не дивно, адже Путін конкурентів не любить. Росіян розізлив серіал про Катерину II "Велика", де російського князя Ростова зіграв чорношкіри актор.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Солов'їний памьот.