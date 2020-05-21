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Вєсті Кремля: Ювілей в конкурента Путіна. Росіян розізлив темношкірий князь Ростов

Вєсті Кремля -

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 травня – міністр оброни РФ Сергій Шойгу відсвяткував 65-річчя і сказав, що його мрія повернутись в Сибір, це й не дивно, адже Путін конкурентів не любить. Росіян розізлив серіал про Катерину II "Велика", де російського князя Ростова зіграв чорношкіри актор.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Солов'їний памьот. 

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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