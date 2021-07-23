О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 23 июля – читайте далее.

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Протоиерей-беглец-олимпиец

Главный духовник сборной России протоиерей Андрей Алексеев устроил в Олимпийском городке настоящий иконостас. В команде спортсменов ему, похоже, рады, ведь он может "вытренировать" любого.

Угрозы от Аргентины

Аргентина пригрозила России расторжением контракта на покупку вакцины от коронавируса "Спутник V". Оказалось, что из-за плохой ситуации с прививками, "кремляне" не могут выполнить необходимые условия.

Рекомендации для российской молодежи

В России следственный комитет создаст рекомендации для "сознательного отказа" молодежи от акций протеста. Еще в январе его представители обратились к исследователям одного из университетов с запросом провести соцопрос и изучить, что побуждает подростков выходить на митинги.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 23 июля: смотрите видео