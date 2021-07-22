Подробнее о других курьезных событиях, произошедших в России по состоянию на четверг, 22 июля – в программе.

Интересно Вести.UA: Рабинович уловил новые веяния украинской политики

"Единой России" – 20 лет

В декабре будет 20 лет со дня основания "Единой России". За это время ее депутаты приняли ряд "важных" и "жизненно необходимых" реформ. Кое-кто будто стесняется, что представляет провластную партию. "Единороссы" в Саратове предложили скрыть партийную принадлежность кандидатов в бюллетенях.

Аборты могут вывести из системы обязательного страхования

Русская православная церковь предложила поэтапно вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Для начала – для женщин с заработком более одного прожиточного минимума.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 июля 2021 года: смотрите видео