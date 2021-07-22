Детальніше про інші курйозні події, як відбулись в Росії станом на четвер, 22 липня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Рабінович вловив нові віяння української політики

"Єдиній Росії" – 20 років

У грудні буде 20 років із дня заснування "Єдиної Росії". За цей час її депутати ухвалили низку "важливих" і "життєвонеобхідних" реформ. Дехто ніби соромиться, що представляє провладну партію. "Єдинороси" в Саратові запропонували приховати партійну належність кандидатів у бюлетенях.

Аборти можуть вивести із системи обов'язкового страхування

Російська православна церква запропонувала поетапно вивести аборти із системи обов'язкового медичного страхування. Для початку – для жінок з заробітком понад один прожитковий мінімум.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 липня 2021 року: дивіться відео