Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 22 июля – в программе.

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Россия пожаловалась в ЕСПЧ против Украины

Россия подала жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины относительно событий с 2014 года. Среди обвинений – якобы подавление свободы слова, сбития боинга, гибель мирного населения и притеснения русских.

Обвинение Нестора Шуфрича

Недавно пророссийский нардеп Нестор Шуфрич в очередной раз появился в эфире пропагандистских каналов. На этот раз он обвинил предков крымских татар в убийствах и изнасилованиях.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 22 июля 2021 года: смотрите видео