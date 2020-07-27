В выпуске программы "Вести Кремля" за 27 июля – глава Чечни Рамзан Кадыров назвал несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя и считает, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал дистанционное обучение. Он считает, что в таком случае из детей вырастают трансвеститы.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Губернаторская миниатюра. Тачка на прокачку.